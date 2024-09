Esplode bombola gas, crolla palazzina: morti due fratellini e la nonna. Salvi padre e figlio, dispersa la mamma

Una famiglia distrutta nel crollo di una palazzina di due piani avvenuta all’alba, a causa di un’esplosione di una bombola di gas, si cerca ancora sotto le macerie la madre dei due piccoli morti

La tragedia è avvenuta in via Tappia 5 a Saviano, in provincia di Napoli. Le vittime accertate sono il piccolo Giuseppe, di 6 anni e la sorellina Autilia Pia, di 4. Morta anche la nonna dei bambini, Autilia Ambrosini, di 79 anni. Sono stati invece estratti vivi dalle macerie il padre, Antonio Zotto di 40 anni, che è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni molto gravi e il figlio terzogenito di due anni che è stato trasportato al Santobono. Il piccolo ha riportato una frattura al femore, ma, non presenta danni neurologici. I soccorritori stanno ancora cercando sotto le macerie la moglie Vincenza Spadafora di 41 anni.

L’esplosione della bombola del gas sarebbe avvenuta al secondo piano, nell’abitazione dove abitava la nonna. Al primo piano invece viveva la famiglia di cinque persone, composta da marito, moglie e tre bambini: tutti rimasti sotto le macerie. Sul posto sono al lavoro da ore i vigili del fuoco, le indagini per stabilire le cause dell’esplosione sono condotte dai carabinieri.