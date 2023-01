Esplode gasdotto che collega Lituania a Lettonia: “Fiamme altissime, indagini in corso”

Il gasdotto dove è scoppiato l’incendio viene utilizzato per fornire gas alla parte settentrionale della Lituania e per trasportare gas in Lettonia, ha precisato la società Amber Grid



Questo pomeriggio attorno alle 17:00 ora locale – le 16:00 orario di Roma – si è verificata un’esplosione nel gasdotto della Amber Grid di Pasvalys, nel nord della Lituania.

Secondo i primi dati comunicati dalla stessa società, nessuna persona è rimasta ferita. L’esplosione è avvenuta lontano da edifici residenziali e l’incendio è in corso di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che sono subito giunti sul posto.

Il gasdotto dove è scoppiato l’incendio viene utilizzato per fornire gas alla parte settentrionale della Lituania e per trasportare gas in Lettonia, ha precisato la società Amber Grid. Il gasdotto dell’area interessata è costituito da due condotte parallele ed i primi dati indicano che l’esplosione ha coinvolto solo una conduttura, non danneggiando l’altra. La fornitura di gas attraverso il gasdotto danneggiato è stata immediatamente interrotta.

Nemunas Biknius, CEO di Amber Grid, ha dichiarato: “Siamo dispiaciuti per quanto accaduto. Abbiamo immediatamente iniziato a indagare sulle circostanze dell’incidente e garantire la fornitura di gas ai consumatori. Al momento, tutti i nostri sforzi e quelli dei servizi responsabili sono focalizzati sul contenimento delle conseguenze dell’incendio e sulla sicurezza”.