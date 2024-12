Esplosione deposito Eni Calenzano. Trovati i cadaveri degli ultimi tre dispersi: 5 vittime e 26 feriti accertati – VIDEO

Salgono dunque a cinque le vittime accertate. I feriti sono 26. Sembra che la deflagrazione sia stata innescata da una perdita di carburante (che pare visibile dal video di una telecamera di sorveglianza) durante una manovra di carico delle autocisterne

È stata trovato anche il corpo dell’ultima persona data per dispersa nell’esplosione del deposito Eni a Calenzano, altri due cadaveri erano stati ritrovati alcune ore prima nella zona della pensilina dell’area di carico delle autocisterne. Il bilancio definitivo è quindi adesso di 5 morti e 26 feriti, di cui 14 ricoverati e due di loro in gravi condizioni. Le vittime sono tutte italiane: un 53enne originario di Napoli ma residente da anni a Prato; un 57enne originario di Catania ma residente a Calenzano; un 49enne originario della provincia di Novara ma residente da anni a Livorno; un 45enne della provincia di Matera; e un 45enne nato in Germania ma residente in provincia di Potenza.

Il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani ha proclamato per la giornata di ieri e di oggi lutto cittadino annullando le iniziative pubbliche in programma questi due giorni. Ieri sera anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato la proclamazione, per domani, di una giornata di lutto regionale per le vittime con bandiere degli edifici della Regione esposte a mezz’asta e listate a lutto.

Commozione anche nel mondo sindacale, con la proclamazione oggi di uno sciopero di due ore con assemblea e presidio davanti alla raffineria Eni di Livorno, da Fim Fiom Uilm di Livorno e il Coordinamento Rsu delle ditte dell’indotto Eni. Almeno 500 lavoratori da stamani alle 8.30 si sono riuniti in assemblea davanti ai cancelli della raffineria Eni. «Lo sgomento – dicono i sindacati – è per quei lavoratori e per le loro famiglie, questa è una guerra silenziosa che sembra non finire mai e suscita interesse sempre solo dopo tragedie come questa. La rabbia perché non si può morire lavorando».