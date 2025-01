Esplosioni a Kiev mentre è in visita il ministro Crosetto. Anche il premier britannico Starmer arriva in visita in Ucraina

Questa mattina a Kiev si sono verificate alcun esplosioni a circa 7-800 metri dal luogo in cui si trovava in quel momento il ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre era in visita nella capitale dell’Ucraina



Lo riferisce Kyiv Independent. “La difesa aerea è operativa nella capitale. Restate nei rifugi”, ha dichiarato il sindaco della capitale Ucraina Vitali Klitschko. Oggi a Kiev è arrivato in visita il ministro della Difesa Guido Crosetto e a sopresa anche il primo ministro britannico, Keir Starmer. Entrambi in giornata avranno incontri bilaterali con il presidente Zelensky.

Il ministro Guido Crosetto arrivato oggi a Kiev per una visita ufficiale in Ucraina, nel corso della quale effettuerà una serie di incontri istituzionali. A darne notizia è il ministero della Difesa, che pubblica le foto dell’arrivo. Crosetto incontrerà nel pomeriggio il presidente Volodymyr Zelensky, fanno sapere fonti della Difesa. Intanto nella capitale ucraina sono risuonate sirene anti-aeree mentre sono state udite esplosioni a circa 700 metri di distanza dalla sede dei colloqui, proprio quando il ministro era impegnato in incontri bilaterali. Sul posto

Anche il è arrivato per una visita a sorpresa a Kiev, per quella che è la sua prima visita in Ucraina. L’obiettivo di Starmer è di firmare un accordo sui ‘100 anni di partnership’ tra il Regno Unito e l’Ucraina, di ribadire in questo modo il “fermo sostegno” di Londra a Kiev. “L’ambizione di Putin di strappare l’Ucraina ai suoi partner più stretti è stata un fallimento strategico monumentale. Siamo più vicini che mai e questa partnership porterà quell’amicizia al livello successivo”, ha affermato.

“Il potere delle nostre amicizie di lunga data non può essere sottovalutato. Sostenere l’Ucraina nel difendersi dall’invasione barbarica della Russia e ricostruire un futuro prospero e sovrano è fondamentale per la sicurezza del governo e per il Piano per il Cambiamento”, ha aggiunto citato da Sky News.

La gran Bretagna è uno dei maggiori sostenitori militari dell’Ucraina: ha promesso 12,8 miliardi di sterline in aiuti militari e civili all’Ucraina dopo l’invasione della Russia tre anni fa, e ha addestrato più di 50.000 soldati ucraini sul suolo britannico. Starmer dovrebbe annunciare altri 40 milioni di sterline per la ripresa economica dell’Ucraina nel dopoguerra. L’accordo impegna le due parti a cooperare sulla difesa – in particolare sulla sicurezza marittima contro l’attività russa nel Mar Baltico, nel Mar Nero e nel Mar d’Azov – e su progetti tecnologici tra cui i droni. Include anche un sistema per aiutare a rintracciare il grano ucraino sottratto dalla Russia.