Lo ha detto il vicepremier serbo Aleksandar Vulin, spiegando che il suo paese continuerà a non sanzionare la Russia nonostante la dichiarazione dell’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell secondo cui una tale posizione potrebbe mettere in pericolo l’adesione del paese all’UE. Lo riporta la Tass.

“L’obbligo di imporre sanzioni contro la Russia è stato aggiunto alla lunga lista di condizioni che la Serbia deve soddisfare per l’adesione all’UE. In cambio dell’addio al nostro più vecchio amico ci aprirebbero un capitolo [nei colloqui di adesione], mentre più avanti in un altro capitolo ci aspetterà la richiesta di abolire la Republika Srpska (Entità della Bosnia ed Erzegovina ), e quando accetteremo si arriverà al 35° capitolo che richiederà il riconoscimento del cosiddetto Kosovo,” ha detto Vilun in un comunicato pubblicato dal partito Movimento dei Socialisti, di cui è a capo.

“La Serbia è un paese indipendente e libero, cosa che difficilmente si può dire della maggior parte dei membri dell’Unione europea. Per questo motivo il paese non imporrà sanzioni contro la Federazione Russa e non perderà un amico che è rimasto al fianco della Serbia per secoli. Se la L’Unione europea ha bisogno della Serbia almeno quanto della Moldavia, lasciamo che smettano di chiederci di fare cose che non possiamo fare”, ha osservato.

Il 24 giugno, Borrell ha dichiarato in una conferenza stampa dopo l’incontro dei ministri degli Esteri dell’UE a Lussemburgo che il mantenimento dei legami con la Russia è dannoso per le speranze della Serbia di aderire all’UE, quindi la repubblica deve fare dietrofront con la sua politica estera e allinearsi con l’UE. UNIONE EUROPEA.