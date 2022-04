Europa e Usa in allarme: la Cina consegna missili terra-aria alla Serbia definedoli “Progetti di cooperazione bilaterale”

Le diplomazie occidentali sono nel panico: la Cina, dopo avere confermato l’amicizia “dura come la roccia” con la Russia, ha consegnato “forniture militari regolari” alla Serbia definiti “Progetti di cooperazione bilaterale”



Ufficialmente nulla a che vedere con la guerra in Ucraina, ma a pensare male quasi sempre ci si azzecca: aerei militari della Cina, sabato scorso, hanno consegnato “forniture militari regolari” alla Serbia. Questa la dichiarazione ufficiale del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. L’operazione è stata portata a termine da sei aerei da trasporto cinesi Y-20 che sono atterrati a Belgrado. Secondo quanto riferito dal portavoce, l’operazione rientrava nel piano di cooperazione annuale dei due Paesi, non prende di mira nessuna terza parte e “non ha nulla a che fare con l’attuale situazione”.



Ma aldilà delle dichiarazioni di rito, l’arrivo degli aerei, che secondo fonti militari, avrebbero trasportato missili terra-aria HQ-22 in base alle condizioni di un accordo firmato precedentemente dalle parti, ha scatenato forti reazioni nelle cancellerie occidentali, anche in considerazione che la Serbia di fatto è il paese europeo più vicino a Putin e il ministero della Difesa di Belgrado, al momento non ha risposto alle richieste di commento da parte di Associated Press e che non ha mai condannato l’invasione della Russia in Ucraina.

Inoltre il presidente serbo Aleksandar Vucic, sabato, ha detto che martedì o mercoledì presenterà “il più nuovo orgoglio” dell’esercito serbo. Una dichiarazione che appare come una conferma della consegna dei sistemi a medio raggio concordata nel 2019.