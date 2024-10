Europa in ginocchio: Volkswagen chiude 3 stabilimenti, licenzierà migliaia di lavoratori e tagli del 10% sulla busta paga

La tedesca Wolkswagen chiuderà almeno tre fabbriche: il colosso dell’auto non ha mai chiuso impianti in madre patria. Per Scholz importante mantenere posti lavoro alla Volkswagen

Lo scrivono alcuni media tra cui Bild, die Welt e Financial Times, che riportano quanto reso noto dal consiglio di fabbrica del colosso tedesco. “Il Consiglio di Amministrazione vuole chiudere almeno tre stabilimenti VW in Germania”, ha dichiarato la presidente del Consiglio di fabbrica del Gruppo, Daniela Cavallo, durante un evento informativo per i lavoratori a Wolfsburg. A settembre c’era stato anche l’annuncio della cancellazione del programma di sicurezza del lavoro in vigore da oltre 30 anni.

Mercoledì sono previsti ulteriori colloqui tra Volkswagen e i leader sindacali dopo l’annuncio del consiglio di fabbrica che ha dichiarato l’intenzione di voler chiudere almeno tre fabbriche mettendo a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e ridurre del dieci per cento gli stipendi del personale rimanente.

La casa automobilistica sta anche cercando di ridimensionare tutti gli impianti rimanenti, aggiunge il documento. Ciò comporterà l’esternalizzazione di molti compiti e di intere divisioni a fornitori di servizi esterni. “Questo è il piano del più grande gruppo industriale tedesco per iniziare la svendita nel proprio Paese”, ha dichiarato la presidente del Consiglio generale delle fabbriche Daniela Cavallo, intervenendo nello stabilimento principale della Vw a Wolfsburg. “Tutti gli stabilimenti tedeschi della Vw sono interessati da questo piano. Nessuno di questi è al sicuro”.

Sempre secondo quanto riportano i media tedeschi, il gruppo Volkswagen vorrebbe imporre una riduzione dello stipendio del 10% per i suoi dipendenti, con la prospettiva di due anni senza aumenti. La chiusura degli stabilimenti del colosso dell’auto di Wolfgsburg, comporterebbe la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Secondo la Bild, inoltre verrebbe tagliata l’indennità mensile di 167 euro, per un risultato complessivo di un taglio di circa il 18% in busta paga. Oltre alla riduzione degli stipendi del dieci per cento, è previsto un congelamento dei salari per due anni nel 2025 e nel 2026.

La Volkswagen impiega circa 120.000 persone in Germania, di cui circa la metà a Wolfsburg. Il marchio VW gestisce un totale di dieci stabilimenti in Germania, di cui sei in Bassa Sassonia, tre in Sassonia e uno in Assia. L’annuncio arriva dopo che Volkswagen ha recentemente emesso il suo secondo profit warning in meno di tre mesi.

La debolezza della domanda nei mercati cinese ed europeo, insieme al fallimento della transizione verso i veicoli elettrici, hanno colpito gli utili del produttore, dicono dal gruppo, ma il vero motivo di questo disastro è sicuramente legato alla guerra che l’Europa a scatenato contro la Russia sul gas, che prima arrivava tramite il gasdotto Nordstream a prezzi concorrenziali ed oggi i tedeschi sono costretti ad acquistarlo altrove a prezzi molto più alti.