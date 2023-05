Europa “in guerra”: “Domani piano Ue per produrre 1 milione di munizioni l’anno”

Il commissario Eu Breton annuncia: “Coinvolti 11 Paesi europei e 15 aziende” per aiutare Kiev contro Mosca e aumentare la produzione di munizioni

Europa sempre più in guerra, sempre più concentrata sul riarmo e sulla produzione bellica. Per questo il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, in conferenza stampa a Stoccolma ha annunciato il piano Ue per aumentare le capacità di produzione di munizioni “ad almeno un milione all’anno”, dicendosi “fiducioso”.

L’UE si è infatti impegnata a consegnare 1 milione di proiettili a Kiev entro la fine dell’anno e Breton è determinato a far produrre la totalità della cifra sul suolo dell’UE, adesso il piano è pronto e “domani” sarà proposto alla riunione settimanale dei commissari Ue. D’altra parte, secondo gli analisti di Politico.eu : “Breton e altri vedono la guerra come un’opportunità per rafforzare l’industria della difesa europea e fare un passo verso l’autonomia strategica”.

“Siamo convinti di avere le basi”, “spero che – il piano – verrà adottato per garantire che saremo in grado di dare all’industria della difesa ciò di cui ha bisogno per rafforzare la produzione di munizioni” e aiutare Kiev, ha evidenziato Breton. “Abbiamo individuato undici Paesi con una forte industria della difesa” e “quindici aziende” del settore che possono contribuire a centrare l’obiettivo, prevedendo “la creazione di alleanze e joint venture” tra le diverse parti del settore, oltre a “incentivi economici” per incoraggiare gli investimenti