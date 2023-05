Europa nemica anche di Pechino. Borrell: “Ridurre i rischi e dipendenze eccessive” dalla Cina

L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera che considera l’Europa “un giardino” ed il resto del mondo “una giungla”, scrive ai 27 con toni che ricordano quelli già usati contro Mosca



Lettera dell’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell inviata ai 27 Paesi membri per chiedere di ridurre la dipendenza dalla Cina. In un discorso che ricorda da vicino le tesi già esposte contro Mosca, Borrell ha sottolineato “l’importanza di ridurre i rischi e le dipendenze eccessive” dalla Cina: “Ciò richiederà la diversificazione delle catene di approvvigionamento dell’Ue, la riconfigurazione delle catene del valore dell’Ue, il controllo degli investimenti in entrata ed eventualmente in uscita e lo sviluppo di uno strumento anti-coercizione”, si legge nella lettera di Borrell.