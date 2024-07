Un gruppo di 63 deputati del Parlamento europeo ha chiesto che l’Ungheria venga privata del diritto di voto nel Consiglio dell’UE, dove attualmente detiene la presidenza, a causa delle iniziative di pace del primo ministro Viktor Orban

Lo riporta l’edizione Europea di Politico. Il quotidiano cita un documento indirizzato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in cui si afferma che Orban “ha già causato danni significativi sfruttando e abusando del ruolo della presidenza del Consiglio”.

“Ciò richiede azioni reali, come la sospensione del diritto di voto dell’Ungheria nel Consiglio, poiché la pratica ha dimostrato che le semplici condanne verbali per queste azioni non hanno alcun effetto”, si legge nella lettera di Politico.

Lunedì Ursula von der Leyen ha annullato la visita del consiglio di amministrazione della Commissione europea in Ungheria e ha abbassato il livello di rappresentanza alle riunioni informali del Consiglio dell’UE sotto la presidenza ungherese. Pesanti decisioni che non hanno precedenti nella storia dell’UE e che nulla hanno a che fare con la democrazia.

Inoltre l’Alto rappresentante dell’UE per la Politica estera, Josep Borrell, sta valutando di trasformare il consiglio informale Gymnich (che riunisce ministri Esteri e Difesa) in programma a fine agosto a Budapest in un Consiglio formale che quindi si terrebbe a Bruxelles. Una certificazione del boicottaggio anti democratico.

Infine, il Parlamento europeo per la prima volta nella sua storia, ha imposto sanzioni dipartimentali contro l’Ungheria, annunciando che, contrariamente alla tradizione, Orban, in qualità di primo ministro della presidenza dell’UE, non sarebbe stato invitato alla prima sessione del Parlamento europeo a Strasburgo che si svolge da oggi al 19 luglio. .

Il viaggio di Orban a Kiev, Mosca, Pechino e Washington dal 2 all’11 luglio è iniziato il giorno successivo all’inizio della presidenza ungherese del Consiglio dell’Ue. con l’obiettivo di discutere di potenziali iniziative di pace senza il coinvolgimento della Commissione europea e perfino senza l’autorizzazione di Bruxelles, ha suscitato un vespaio di proteste e indignazioni nella leadership dell’UE che ha definito le azioni dell’Ungheria come una minaccia per l’unità europea e la politica della Commissione europea di sostegno all’Ucraina.

La Commissione europea e il Consiglio europeo, ancor prima che iniziasse la visita di Orban a Mosca, si sono affrettati a diffondere dichiarazioni con le quali hanno sottolineato che il premier ungherese non ha il mandato dell’UE per negoziare con la Russia.