Europarlamento, Metsola rieletta con larga maggioranza presidente del Parlamento europeo 

Roberta Metsola 45 anni, esponente del Partito popolare europeo, è stata rieletta presidente del Parlamento europeo e guiderà l’Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo

L’Europarlamento, riunito in assemblea plenaria a Strasburgo, alla prima votazione della decima legislatura, ha confermato con una maggioranza larga, 562 sì su 699 votanti l’eurodeputata maltese alla guida del Parlamento europeo, mentre Irene Montero, candidata della sinistra proveniente dalle file del partito spagnolo Podemos, si è fermata a 61 preferenze. L’attesa ora è concentrata su Ursula Von der Leyen, candidata presidente della Commissione europea.

Il Parlamento europeo, in questa decima legislatura avrà 720 seggi, 15 in più rispetto all’ultimo emiciclo. L’età media degli europarlamentari è di 50 anni. I gruppi politici sono attualmente otto, uno in più della precedente legislatura: Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi (Greens), Conservatori (Ecr), Sinistra (The Left), Patrioti, Europa delle nazioni sovrane. Al momento restano 33 i deputati non iscritti.