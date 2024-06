Europee, Salvini rompe il silenzio elettorale: “Votate Lega per fermare i bombaroli come Macron”. Spero vinca Trump

Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale ed mentre è nel seggio elettorale a Milano per votare alle Europee invita a votare per la Lega

Il Ministro dei Trasporti approfittando dei giornalisti presenti nel seggio elettorale ha rilasciato un‘intervista che è apparso un comizio a urne aperte davanti alle telecamere che ha infranto il silenzio elettorale che per la verità aveva già rotto sui social network. “Quello per la Lega – dice – è un voto per isolare bombaroli pericolosi come Macron“. Poi e non è una novità si è augurato che in America vinca Trump, perché con i democratici la guerra non si fermerebbe.