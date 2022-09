Eurosta:. In Europa il prezzo del pane è aumentato del 18%, in Itali del 13,5%

Il prezzo del pane nell’Unione Europea, ad agosto, è stato il 18% più caro rispetto all’anno prima. In Italia, l’aumento è stato del 13,5%.

Lo dice l’Eurostat, l’Ufficio di statistica dell’Ue, secondo cui “si tratta di un aumento enorme rispetto all’agosto 2021, quando il prezzo del pane era in media del 3% più alto rispetto all’agosto 2020”.

L’ente addossa la colpa alla guerra in Ucraina – dimenticando di citare le sanzioni UE che certamente in quest’ambito hanno rappresentato un enorme sacrifico per l’Europa -, che ha disturbato in modo significativo i mercati globali, dal momento che la Russia e l’Ucraina sono grandi esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi e fertilizzanti.

L’aumento, comunque, non riguarda solo il pane, ma anche verdure e carne. “Il cibo è diventato più costoso”, hanno detto da Eurostat.