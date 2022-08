Eurostat, male l’Italia: – 5,2% nuove imprese e più fallimenti, ma sale il PIL

Eurostat, sulla base della elaborazione dei dati preliminari, ha reso noto che nel secondo trimestre del 2022 sia il Prodotto interno lordo che l’occupazione sono cresciuti, aumentando nella zona euro e nell’Ue rispettivamente dello 0,6% e dello 0,3% rispetto al precedente trimestre. Sopra la media il Pil dell’Italia, salito dell’1% rispetto allo 0,1%.

Male le imprese. Le registrazioni di nuove imprese nell’eurozona sono diminuite infatti del 2% nel secondo trimestre del 2022 rispetto al trimestre precedente. Nell’Ue hanno segnato un calo dell’1,2%. La contrazione segue l’andamento del primo trimestre : -2% nell’area euro e -2,3% nell’Ue.

In Italia la registrazione di nuove imprese è scesa del 5,2% nel secondo trimestre (-3,5% nel primo). In aumento invece le dichiarazioni di fallimento, aumentate ancora per il quarto trimestre consecutivo, iniziato nel terzo trimestre 2021. I dati più recenti mostrano che nel secondo trimestre 2022 le dichiarazioni di fallimento sono aumentate del 2,2% rispetto a il primo trimestre 2022.