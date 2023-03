Evo Morales: “nullo” mandato d’arresto CPI contro Putin: è una “campagna di stigmatizzazione globale” contro la Russia

L’ex presidente boliviano Evo Morales ha definito “nullo” il mandato d’arresto emesso questo venerdì dalla Corte penale internazionale (CPI) contro il presidente russo Vladimir Putin, mentre ha assicurato che c’è una “campagna globale di stigmatizzazione” contro la Russia

“Il Tribunale di primo grado emette un mandato d’arresto nullo nei confronti del fratello presidente della Russia Vladimir Putin, pochi giorni prima del suo incontro con il suo omologo cinese, Xi Jinping, che cerca di creare le condizioni per un processo di pacificazione del conflitto con l’Ucraina”, ha sottolineato l’ex presidente della Bolivia Evo Morales in un messaggio sul social network Twitter.

Morales ha espresso tutta la sua solidarietà al “fratello Putin” e ha avvertito che “l’accusa politica e forzosa” per presunti reati di deportazione “intende mantenere lo stato di guerra tra due nazioni fratelli d’Europa per soddisfare gli armamenti degli Stati Uniti e Nato”.

“I popoli liberi che lottano per un mondo libero dall’interventismo di Washington esprimono il nostro ripudio della campagna mondiale di stigmatizzazione dell’impero contro il fratello popolo russo. Il vero autore di crimini di guerra e crimini contro l’umanità sono gli Stati Uniti”, ha aggiunto il primo presidente dalla Bolivia.

In precedenza, Morales ha sostenuto che la guerra “non è mai la soluzione” e ha condannato l'”interventismo” degli Stati Uniti per “affrontare” Russia e Ucraina. “L’Europa non può diventare il teatro delle operazioni degli Stati Uniti contro i paesi sovrani”, ha anche affermato sul suo account Twitter dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

Le dichiarazioni dell’ex presidente boliviano arrivano dopo che il Tribunale di primo grado ha emesso un mandato di cattura contro Putin dopo aver ritenuto che vi siano “ragionevoli motivi” per ritenere che il presidente russo abbia responsabilità penale individuale per la deportazione forzata di bambini ucraini dalle aree catturate durante la guerra ucraina sul territorio russo.