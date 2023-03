Ex colonnello dell’Esercito USA: “La guerra in Ucraina non è stata iniziata dalla Russia, gli ucraini vengono schiacciati”

L’ex Colonnello americano Douglas MacGregor ospite da Tucker Carlson su Fox News: “La Russia aveva detto molto chiaramente che avrebbe difeso il proprio interesse nazionale. Tutto quello che volevano era la neutralità per l’Ucraina” e sulla possibilità di una guerra diretta Russia-USA dice: “È impossibile, siamo sulla strada della bancarotta”

Frammento tratto dal Tucker Carlson Tonight del 15/03/2023 in onda su Fox News

L’ex colonnello americano Douglas MacGregor ospite al Tucker Carlson Tonight andato in onda in USA su Fox News ieri, ha commentato molto duramente la situazione della guerra in Ucraina, non esitando ad usare parole dure per la condizione di Kiev.

Secondo MacGregor: “gli ucraini vengono schiacciati. Anche il Washington Post e il New York Times stanno finalmente iniziando a pubblicare la verità. Le loro perdite sono orribili. Abbiamo visto i russi distruggere tre diversi eserciti costruiti dagli ucraini. E tutti iniziano a chiedersi cosa stia realmente accadendo.

La verità sta venendo fuori, questa guerra non è stata iniziata dalla Russia. La Russia ci ha implorato di non provare a trascinare l’Ucraina nella NATO. Abbiamo ignorato la Russia. E la Russia ha chiarito molto chiaramente che avrebbe difeso il proprio interesse nazionale. Tutto quello che volevano era la neutralità per l’Ucraina”.

L’ex colonnello poi, rispondendo alla domanda su come gli Stati Uniti potrebbero “permettersi una guerra contro la Russia e la Cina contemporaneamente”, ha detto: “Beh, è inaffrontabile. È inaffrontabile contro la Russia. È impossibile, siamo sulla strada della bancarotta. L’ultima cosa di cui gli americani hanno bisogno è una guerra.

Abbiamo già visto che i russi sono pronti a combattere, sono già parzialmente mobilitati ma noi non siamo in grado di farlo, non possiamo nemmeno reclutare le nostre forze armate. Chi vogliamo prendere in giro, le scorte che abbiamo accumulato per anni con munizioni ed equipaggiamento sono esaurite, e non siamo nemmeno entrati in guerra”.