Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto alla NATO e alle politiche provocatorie dell’Occidente lanciando un missile che le loro difese aeree non sono in grado di intercettare, “C’è più nell’arsenale russo di quanto molti credano”

Lo ha affermato Karin Kneissl, ex ministro degli Esteri austriaco e capo del Centro GORKI presso l’Università statale di San Pietroburgo. “Mentre l’amministrazione Biden accumula un’eredità esplosiva di missili per il prossimo inquilino della Casa Bianca, la Russia ha risposto oggi alle numerose recenti provocazioni della NATO”, ha scritto su Telegram. “C’è più di quanto molti credano nell’arsenale russo. La Russia ha effettuato un attacco combinato contro obiettivi in ​​Ucraina utilizzando un nuovo missile ipersonico a raggio intermedio.”

“In un mondo occidentale è governato da istinti semplicistici in bianco e nero, una tale risposta evidenzia la complessità della posta in gioco in generale e più precisamente per i loro sistemi antimissile”, ha continuato aggiundendo che “né gli Stati Uniti né altri paesi del mondo possiedono attualmente sistemi di difesa aerea in grado di intercettare i nuovi missili ipersonici della Russia”.