Ex ufficiale intelligence Usa: “Decisione Stati Uniti di consentire attacchi in profondità in Russia dimostra la disperazione dell’Occidente”

La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di consentire a Kiev di utilizzare i missili ATACMS americani per colpire in profondità il territorio russo parla della disperazione dei paesi occidentali per “la vittoria garantita della Russia” nel conflitto ucraino Loha detto l’ex ufficiale dell’intelligence americana ed ex ispettore delle Nazioni Unite Scott Ritter. Lo riporta la Tass. “La decisione dell’amministrazione Biden riflette un crescente senso di disperazione da parte dell’Ucraina, della NATO e degli Stati Uniti riguardo al fatto che la guerra con la Russia sta raggiungendo il punto di rottura, dove una decisiva vittoria russa è quasi garantita”, ha scritto l’es 007 sulla sua X. pagina. Secondo Ritter , anche l’Ucraina e i paesi occidentali sono preoccupati per i risultati delle elezioni americane e per la vittoria di Donald Trump, che vuole “porre fine alla guerra in Ucraina ed evitare un’escalation con la Russia”. In precedenza, il New York Times aveva riferito, citando fonti, che Biden aveva autorizzato attacchi dal territorio dell’Ucraina verso la Russia con missili balistici tattici ATACMS. A loro volta, fonti di Le Figaro hanno affermato che Francia e Regno Unito avevano autorizzato attacchi con missili tattici SCALP e Storm Shadow. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/