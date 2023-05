Fa sesso per 24 ore sotto effetto di viagra e droga: 50enne finisce in ospedale e rischia l’amputazione del pene

Era in vacanza in Toscana con la moglie e ha fatto l’amore per 24 ore dove avere assunto ecstasy, forse tagliata con Viagra: è finito in ospedale ed è in gravi condizioni

Il protagonista di questa assurda storia è un cinquantenne tedesco, che forse cercando di emulare certi film, del tipo “sesso, droga” ma senza Rock&Roll, ha fatto l’amore con la moglie per 24 ore di fila, ma è finito in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto.

I fatti sono accaduti tra il 10 e l’11 maggio in una struttura ricettiva ai piedi dell’Amiata, a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. Secondo quanto scrive da Repubblica Firenze, la coppia ha deciso di darsi alla pazza gioia, dedicando una giornata intera a fare l’amore e per affrontare l’impegnativa “maratona” avrebbero assunto, abusandone, delle sostanze, si presume Mdma, conosciuto come ecstasy, forse anche mischiato con del Viagra. Sostanze altamente stimolanti al punto di mettere in pericolo l’uomo che ha riportato uno shock settico ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Grosseto, dove è ancora ricoverato con una necrosi che ha interessato lo scroto e il pene.

Per i medici l’uomo è arrivato in ospedale in fin di vita, ma dopo le cure sembra stia meglio, anche se potrebbe non avere più erezioni e ancora rischia l’amputazione del pene