E’ stato respinto dalle forze russe il tentativo odierno delle forze armate ucraine di sbarcare nella città di Energodar per prendere il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. A riferirlo alla TASS Vladimir Rogov, presidente del movimento “We Together with Russia”. La forza di sbarco ucraina sarebbe stata composta da circa 30 mezzi navali, l’assalto sarebbe iniziato alle ore 7:30 locali.

