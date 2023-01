Fatti&Avvenimenti.it crea un ponte di solidarietà dalla Sicilia per i bambini della Transinistria: Presentazione venerdì 3 febbraio a Ribera (Ag)

“Il ponte di solidarietà” per aiutare i bambini malati della Transinistria attraverso la donazione di un monitor medicale e di altre attrezzature mediche per l’Ospedale pediatrico di Bender: presentazione al Comune di Ribera il 3 febbraio prossimo

“Tutti i bambini hanno diritto alle migliori cure, a prescindere da dove siano nati”. E’ questa la frase che il Dott. Guranda, dirigente ospedaliero della Transinistria, ha scritto in una lettera indirizzata al Direttore di Fatti&Avvenimenti.it Sean Gulino, chiedendo un sostegno per migliorare le condizioni operative dell’Ospedale pediatrico di Bender.

Mossi così da sincero entusiasmo nella prospettiva di poter aiutare i bambini di una terra certamente più povera e sfortunanta di quella italiana, Fatti&Avvenimenti.it ha voluto scrivere alla Regione Sicilia ed in particolare alla Comissione Sanità dell’Ars, per chiedere che almeno un monitor medicale venisse donato all’Azienda Ospedaliera di Bender, così da migliorare l’assistenza medica ai bambini degenti.

Mentre questa macchina di solidarietà si è avviata abbiamo quindi notato il, forse insperato, interesse di altri soggetti che ci hanno chiesto di poter contribuire con la donazione di altri strumenti medici per migliorare gli standard ospedalieri di Bender e dei bambini che ne usufruiscono.

Il frutto di questo “ponte di solidarietà” nato quasi per caso, tra la Sicilia e la Transinistria sarà il fulcro dell’incontro programmato per il prossimo venerdì 3 febbraio presso la sala conferenze del Comune di Ribera.

All’incontro parteciperanno: il Sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, lo scrittore di fama internazionale Nicolai Lilin – nato in Transinistria -, la deputata moldava Marina Tauber ed il Dott. Naumov Nichifor Semionovic, medico dell’Ospedale pediatrico di Bender. Inoltre è prevista la presenza di autorità e personalità politiche.

ENG:

“The bridge of solidarity” to help sick children of Transnistria through the donation of a medical monitor and other medical equipment for the Bender Children’s Hospital: presentation to the Municipality of Ribera on February 3rd

“All children have the right to the best care, regardless of where they were born”. This is the sentence that Dr. Guranda, hospital manager of Transinistria, wrote in a letter addressed to the Director of Fatti&Avvenimenti.it Sean Gulino, asking for support to improve the operating conditions of the Bender Children’s Hospital.

Thus moved by sincere enthusiasm in the prospect of being able to help the children of a land that is certainly poorer and more unfortunate than Italy, Fatti&Avvenimenti.it wanted to write to the Region of Sicily and in particular to the Ars Health Commission, to ask that at least one medical monitor was donated to the Bender Hospital, so as to improve medical care for hospitalized children.

While this solidarity machine has started we have therefore noticed the, perhaps unexpected, interest of other subjects who have asked us to be able to contribute with the donation of other medical instruments to improve the hospital standards of Bender and of the children who use them.

The fruit of this “solidarity bridge” born almost by chance between Sicily and Transinistria will be the fulcrum of the meeting scheduled for next Friday 3 February in the conference room of the Municipality of Ribera.

The meeting will be attended by: the Mayor of Ribera Matteo Ruvolo, the internationally renowned writer Nicolai Lilin – born in Transinistria -, the Moldovan deputy Marina Tauber and Dr. Naumov Nichifor Semionovic, doctor at the Bender Children’s Hospital. The presence of authorities and political personalities is also expected.