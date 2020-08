Favara. A fuoco il “barcone dell’accoglienza” simbolo dell’immigrazione e dell’accoglienza: indagini in corso

“El peskador”, un barcone sequestrato ai trafficanti simbolo dell’immigrazione e dell’accoglienza, nella notte è stato dato alle fiamme. In corso indagini per risalire agli autori

Notte di fuoco a Favara, nel piazzale Belvedere San Francesco un incendio ha distrutto il barcone che era stato sequestrato ai trafficanti e posto come simbolo dell’immigrazione e dell’accoglienza. I Frati minori del Convento Sant’Antonio avevano allestito un presepe permanente, con la scritta sulla fiancata “Ero forestiero e mi avete accolto”.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, oltre ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi, ma non ci sarebbero dubbi sull’origine dolosa delle fiamme e gli inquirenti hanno già avviato le indagini per cercare di risalire agli autori.