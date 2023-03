Favara. Malore improvviso: ragazzino 12enne muore mentre gioca a basket: inutile l’intervento di due ambulanze

Un ragazzino di 12 anni è morto colpito da un malore improvviso, nonostante ben due ambulanze del 118 sono intervenute per cercare di salvarlo

L’ennesimo decesso per un malore improvviso in un giovanissimo è avvenuto intorno alle 20,30 di ieri, martedì 21 marzo, nella palestra della scuola “Guarino” di via Capitano Basile a Favara, in provincia di Agrigento. La vittima è un ragazzino di appena 12 anni. Secondo quanto al momento noto, il giovane stava giocando a basket nella palestra della scuola “Guarino”, aperta a quella tarda ora perché affidata ad un’associazione sportiva, quando improvvisamente è stato colpito da un forte mal di testa e si è accasciato a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e i sanitari a bordo hanno cercato in tutti i modi di rianimare il 12 enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

La salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, a disposizione del magistrato, che dovrà decidere su un eventuale autopsia, prima di riconsegnarlo alla famiglia per i funerali.

La tragedia ha scioccato l’intera comunità di Favara e il sindaco, Antonio Palumbo, ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. “A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento – ha detto il sindaco Antonio Palumbo -, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola. Nella giornata di domani predisporremo gli atti per proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo”.