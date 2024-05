Favara. Precipita con il trattore in un laghetto: muore un uomo di 64 anni

Ancora un incidente sul lavoro e proprio nel giorno in cui si celebrava la festa del lavoro

E’ accaduto nella serata di ieri 1 maggio, in contrada Burraiti, a Favara, in provincia di Agrigento. La vittima è Mario Mondello di 64 anni, commercialista ed ex consulente della Moncada Costruzioni, ora in pensione. Secondo una prima ricostruzione, il l’uomo era alla guida di un trattore e stava lavorando all’interno di un appezzamento di terreno di sua proprietà, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo all’interno di un laghetto artificiale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Agrigento che per riuscire a recuperare l’uomo rimasto sul trattore finito nel laghetto, hanno dovuto attendere una gru . La difficoltà è stata dovuta anche alle tenebre calate nella tarda serata. Sul luogo dell’incidente la polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro.