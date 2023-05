Favara. Scooter scivola sull’asfalto: il passeggero 13enne muore sul colpo. La Procura apre un’inchiesta

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri: un 13enne che viaggiava come passeggero su uno scooter che è scivolato è morto sul colpo

E’ accaduto intorno alle 18, in via Portella, zona conosciuta come “Muntagnè”, a Favara, in provincia di Agrigento. La vittima è Antonio Mendolia di 13 anni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter Aprilia Scarabeo guidato da un altro giovane , quando il conducente, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, arrivato in un tratto in discesa avrebbe perso il controllo del mezzo, che è scivolato su un fianco, pero impattare sull’asfalto. Nella caduta il tredicenne avrebbe sbattuto violentemente contro una grondaia della facciata esterna di una palazzina morendo sul colpo.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che hanno avviato le indagini sul sinistro. La Procura di Agrigento sull’incidente stradale ha aperto un fascicolo.