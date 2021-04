Favignana (TP). Anziana muore carbonizzata in casa: nella notte la coperta elettrica va a fuoco

Tragedia nella notte, un’anziana di 91 anni è morta carbonizzata in un incendio causato dal malfunzionamento di una coperta elettrica

La tragedia è accaduta in un appartamento di via Garibaldi, a Favignana, nota isoletta di fronte Trapani. La vittima è un’anziana donna di 91 anni, residente a Trapani ma che viveva nell’isola da sola. Da una prima indagine, pare che la signora avesse acceso la coperta elettrica per proteggersi dal freddo e si è addormentata, poi forse a causa di un malfunzionamento si è incendiata.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa e sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, è stata trovata carbonizzata nella sua camera da letto invasa dal fumo.

I carabinieri hanno aperto una indagine per stabilire le cause dell’incendio.