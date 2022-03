Favignana (TP). Bimbo di 2 anni investito dall’auto del nonno mentre esce dal cortile di casa: inutili i soccorsi

L’isola di Favignana piange la morte del piccolo Libero, il bambino di due anni investito dal nono mentre faceva manovra con l’auto

È accaduto ieri, domenica 13 Marzo, intorno alle 19, a Favignana, nota isola di fronte a Trapani. Un tragico incidente ha causato la morte di Libero, un bambino di appena due anni. Secondo quanto ricostruito il nonno del piccolo mentre era alla guida della sua auto intento a fare una manovra per uscire dal cortile di casa, ha travolto inavvertitamente il nipotino che nell’urto ha riportato gravissime ferite riportate, tanto che non si è fatto in tempo, neanche ad arrivare all’ospedale di Trapani, dove l’unità di emergenza era stata preallertata.

Disperati i genitori, Filippo e Viviana, tutti gli amici e parenti. “Un tragico incidente – commenta il Sindaco di Favignana, Francesco Forgione – che colpisce i la nostra comunità con la scomparsa del piccolo Libero. L’Amministrazione comunale e l’intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l’allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero”.