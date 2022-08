Favignana (TP). Una rara malattia degenerativa stronca la vita del 17enne Emanuele Campo. Lutto cittadino

Dolere e commozione a Favignana: Emanuele Campo, un ragazzo di 17 anni è morto colpito da una rara malattia degenerativa

L’isola è sotto choc e il sindaco di Favignana per oggi 17 agosto, giorno dei funerali, ha proclamato il lutto cittadino: “Interpretando i sentimenti dell’intera comunità, il sindaco Francesco Forgione e l’amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia Campo per la prematura scomparsa del giovane Emanuele”.

Inoltre,il concerto della cantautrice siciliana Rubina, inizialmente previsto per ieri sera, in segno di cordoglio è stato rinviato a domani 18 agosto, in piazza Matrice a partire dalle 22.

Su social e non solo i messaggi di cordoglio sono tantissimi e “I genitori Leonarda e Vincenzo, il fratello Danilo e la nonna Anna ringraziano tutta la cittadinanza Egadina per l’affetto che stanno ricevendo”. Sempre sui social la famiglia del ragazzo ha comunicato: “Il piccolo Emanuele è diventato uno splendido angelo tra le braccia della Madonna col suo splendido sorriso di sempre”.