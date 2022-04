Feltri: “La Nato fa nuove sanzioni che però al momento sembrano fare più male a noi che alla Russia”

“Stiamo prolungando l’agonia dell’Ucraina, perché più mandi armi e più loro faranno resistenza, che è comunque destinata a fare una brutta fine”

È questo il sunto dell’intervento di Vittorio Feltri, giornalista, saggista, politico e oggi opinionista, che è stato direttore di vari importanti quotidiani italiani nella puntata di martedì 19 del programma “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano.

“Direttore Feltri, oggi tutti gli alleati della Nato – domanda Giordano – hanno deciso di fare nuove sanzioni che però al momento sembrano fare più male a noi che alla Russia: “Si, questa non è una sensazione ma è un dato di fatto perché noi non possiamo più esportare i nostri manufatti in Russia che è un paese che non è capace di produrli e quindi importa tutto e importava tantissimo dall’Italia”.

Ha risposto l’ex direttore che ha aggiunto: “Queste sanzioni non solo impediscono a noi di comprare il gas russo che ci è indispensabile per il nostro benessere e la nostra industria, ma inoltre non possiamo più esportare perché questi signori dell’Europa e gli stessi italiani hanno deciso di infliggere questa sanzioni talmente assurde, che poi non si capisce per quale motivo dobbiamo dare sanzioni alla Russia che è in guerra con l’Ucraina e non con noi”.

Infine Feltri fa la sua considerazione: “ Poi siccome siamo generosi esportiamo le armi, ma chi ce li paga? Quindi non guadagnano neanche da quello. Oltretutto stiamo prolungando l’agonia dell’Ucraina, perché più mandi armi e più loro faranno resistenza, ma è una resistenza comunque destinata a fare un brutta fine”.