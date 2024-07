Festa Isola delle Femmine, la proprietaria: non era abusiva, li ho autorizzati io per girare un video pubblicitario

La marchesa Paola Pilo Bacci proprietaria dell’Isola delle Femmine interviene sulla festa: “non è una riserva integrale, ma una riserva orientata. Una differenza che incide sui vincoli”

La festa di sabato scorso, sull’isolotto, dopo la denuncia della finanza e finita in Procura è diventato un caso. La marchesa Paola Pilo Bacci, proprietaria dell’Isolotto accusa la Lipu, che gestisce la riserva, di avere ingigantito la vicenda e nega che siano stati lasciati rifiuti. La marchesa sottolinea che in qualità di proprietaria aveva dato il permesso agli organizzatori, che sono anche suoi nipoti, di girare un video sull’isolotto di famiglia, Isola delle Femmine. Il video doveva essere un ricordo del loro compleanno e uno spot promozionale della proprietà che è in vendita per un milione e 650mila euro. Paola Pilo Bacci aggiunge che “sulla vicenda sono state scritte delle sciocchezze, in quanto Isola delle Femmine non è una riserva integrale, ma una riserva orientata. Una differenza che incide sui vincoli”.

Dopo la segnalazione sull’isolotto sono arrivati la guardia costiera e la guardia di finanza, che hanno identificato organizzatori e invitati a ornare indietro. La Lipu ha presentato una denuncia per “devastazione del territorio” che si scontra con la tesi della proprietaria. Sulla vicenda indaga la guardia di finanza, secondo cui sabato scorso, due fratelli hanno organizzato un party non autorizzato. I due, entrambi medici, identificati dai Finanzieri insieme agli ospiti, si sono difesi sostenendo di essere stati autorizzati dalla Pilo a girare un video pubblicitario delle bellezze dell’isola. Versione confermata dalla proprietaria.