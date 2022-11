Fiamme in un appartamento, 28enne si lancia dalla finestra: salvo grazie ai vicini che lanciano i materassi

Ventottenne si lancia dalla finestra per fuggire alle fiamme, i vicini gli salvano la vita con dei materassi che hanno attutito la caduta

È accaduto intorno alle 8.30 di ieri sabato 12 novembre, in un appartamento di via Campagna, nel centro storico di Cosenza. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, i poliziotti della Squadra volante si stavano recando a Cosenza Vecchia per un intervento, quando hanno notato una colonna di fumo nero provenire da un balcone sito al terzo piano di uno stabile e dal quale proveniva una richiesta di aiuto da parte di un uomo intrappolato all’interno dell’appartamento.

I vicini di casa accortosi di quanto stava accadendo, per cercare di salvare il 28enne, hanno lanciato dalle finestre i materassi che avevano in casa e altri vicini li hanno disposti sulla strada costruendo un supporto morbido. Ed in effetti quando il giovane, ormai circondato dalle fiamme si è lanciato, è atterrato sui materassi che ne hanno attutito la caduta salvandogli la vita. Il giovane poi è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale per tutte le cure del caso.

Sul posto oltre alla polizia di Stato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato intensamente per spegnere le fiamme, il fuoco infatti ha lambito anche il muro della Cappella dei Nobili che si trova dietro la Cattedrale. Indagini in corso sulle cause.