Ficarazzi (PA). Si schianta con l’auto contro un albero: perde la vita un 31enne. Inutili i soccorsi

Un’auto si è schiantata contro un albero e un uomo di 31 anni è deceduto, inutile l’arrivo degli uomini del 118



È accaduto nella mattina in via Libertà a Ficarazzi, alle porte di Palermo. La vittima è Alex Salvatore Sirna, trentunenne di Bagheria, sposato ma non aveva figli. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida della sua Fiat Punto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato violentissimo è il 31enne è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare la morte di Sirna. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Ficarazzi.