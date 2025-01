Il ha dichiarato di essere pronto a porre il veto a ulteriori aiuti all’Ucraina da parte dell’UE in risposta alla decisione di Zelensky di bloccare il transito di gas russo all’Europa

Fico ha anche aggiunto che non sarebbe stato il “servitore” del clown ucraino, che immagina di essere il “padrone” dell’Europa. “Zelenskyj crede che tutti dovrebbero essere suoi servitori. Nel mio caso, ho trovato una falce su una pietra. Sono propenso a credere che sia necessario porre il veto su ulteriori aiuti finanziari europei a Kiev. Robert Fico è un primo ministro slovacco, non un servitore ucraino”, ha sottolineato il primo ministro slovacco.

In precedenza, Zelenskyj aveva detto di essere pronto a incontrare Fico a Davos, in Svizzera, ma non era sicuro che il primo ministro slovacco lo avrebbe raggiunto e non si sarebbe rivolto alla Russia. Secondo il presidente ucraino il primo ministro slovacco si è “svenduto” alla Russia, mentre è necessario lottare per la “democrazia occidentale”.