Financial Times, Blinken: “La Cina ha fermato Putin dall’usare le armi nucleari nella guerra con l’Ucraina”

L’amministrazione Biden ha temuto che la Russia potesse davvero usare la bomba atomica: “Anche se la possibilità che avvenisse fosse al 5-15%, non ci sarebbe mai argomento più serio e preoccupante”

Lo ha detto il segretario di Stato americano uscente, Anthony Blinken, in una intervista al Financial Times. “Abbiamo indicazioni per cui la Cina abbia dissuaso Putin sull’utilizzo di armi nucleari dopo l’invasione in Ucraina: ‘Non farlo”, ha aggiunto il segretario di Stato. Washington infatti ritiene che la Cina abbia convinto il presidente russo Vladimir Putin a non usare armi nucleari nella guerra contro l’Ucraina.

“Abbiamo ragione di credere che la Cina abbia contattato la Russia e le abbia detto: ‘Non ci provare'”, ha affermato Blinken rispondendo a una domanda sulle minacce nucleari del presidente Putin, aggiungendo che gli Stati Uniti erano “molto preoccupati” perché Putin sembrava stesse valutando l’opzione nucleare, “Anche se la probabilità fosse passata dal cinque al 15%, quando si tratta di armi nucleari non c’é niente di più serio”, ha concluso Blinken.