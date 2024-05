Financial Times: G7 preoccupati da ritorsioni abbandonano l’idea della confisca degli asset Russi congelati

Marcia indietro del G7: la confisca completa dei beni congelati della Russia non è più all’ordine del giorno per paura delle ritorsioni che Mosca metterebbe in atto



Lo riporta il Financial Times, che cita dichiarazioni confidenziali di rappresentanti dei Paesi del G7. Il sequestro dell’Italiano Ariston e della tedesca Bosch firmato da presidente russo Vladimir Putin ha fatto capire in modo chiaro che Mosca di fronte ad una eventuale confisca dei suoi beni detenuti in Europa, risponderà pesantemente. I Paesi europei hanno afferrato il “messaggio” e ora vogliono tenersi alla larga da qualunque misura che possa colpire gli asset stessi per timore di ritorsioni, secondo il quotidiano britannico e così il G7 ha abbandonato la strada della confisca e sta esplorando misure alternative per ricavare fondi.

L’Ucraina da parte sua, continua a chiedere il sequestro totale dei beni della Russia e i membri del G7 stanno pensando a modi alternativi per trovare finanziamenti. L’idea proposta dalla Casa Bianca, che spera otterrà il sostegno dei leader del G7 a giugno. è di recuperare circa 50 miliardi di dollari di finanziamenti per l’Ucraina tramite un prestito o un’obbligazione garantita contro i profitti futuri derivanti dai beni congelati. Ma i banchieri centrali del G7 sono scettici, consapevoli del ruolo stabilizzante svolto dalle riserve valutarie. La presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha avvertito che “passare dal congelamento dei beni, alla confisca, allo smaltimento degli stessi [potrebbe comportare il rischio di] rompere l’ordine internazionale che si vuole proteggere; che vorresti che la Russia rispettasse”.

Inoltre la preoccupazione maggiore riguarda il precedente che ciò creerebbe. Paesi come l’Indonesia e l’Arabia Saudita hanno esercitato pressioni sui capitali dell’UE affinché non sequestrassero i beni, secondo i funzionari, temendo per il futuro delle proprie riserve detenute in Occidente. “Sono molto preoccupati”, dice un funzionario europeo, aggiungendo che la loro principale preoccupazione è: “I nostri soldi sono ancora al sicuro lì?”

“Il nostro sistema legale internazionale non ha una forza di polizia . . . si basa davvero sul rispetto fondamentale del diritto internazionale”, afferma Philippa Webb del King’s College di Londra, autrice di uno studio del Parlamento europeo sulla legalità della confisca dei beni della Russia.

Il rischio è che se iniziamo a ignorare questi principi, altri Stati potrebbero usarli contro di noi e creeremo un precedente che potrebbe avere effetti indesiderati”.