Financial Times: L’UE cerca di aggirare il veto di Ungheria e Slovacchia sullo stop al gas russo

“La Commissione europea proporrà che l’UE vieti tutti i nuovi contratti per il gas russo basati sul diritto commerciale, in una mossa che cerca di aggirare qualsiasi potenziale veto da parte di Ungheria e Slovacchia”. Budapest: useremo “ogni mezzo per fermare lo stop Ue al gas russo”

Lo scrive il quotidiano finanziario britannico Financial Times, spiegando di avere potuto visionare una sintesi della proposta, “che sarà presentata martedì” e che prevede che “alle aziende sarà vietato firmare nuovi contratti per il gas russo, con effetto immediato. Gli attuali contratti a breve termine, le importazioni di gas da gasdotti e GNL dalla Russia dovrebbero essere interrotti a partire dal 2026, mentre quelli legati a contratti a lungo termine scadrebbero il 1° gennaio 2028”.

Una proposta difficile da digerire per molti Paesi membri, soprattutto in questo momento che gas e petrolio a causa dello scoppio della guerra tra Israele e Iran stanno subendo aumenti notevoli. Ma la proposta della Commissione per il totale phase-out dal gas russo è attesa per questa settimana e il ministro degli Esteri ungherese Petrr Szijjarto ha avvertito: “L’Ungheria metterà in campo ogni mezzo per fermare il piano Von der Leyen-Zelensky, che devasterebbe le economie dell’Europa centrale e sferrerebbe un altro colpo all’economia europea. La proposta di vietare le importazioni di energia russa minaccia di quadruplicare le bollette ungheresi”.

Szijjarto ha aggiunto: Von der Leyen e la Commissione stanno “violando spudoratamente il diritto dell’Ue” mascherando misure di tipo sanzionatorio come politica commerciale, eludendo l’unanimità richiesta. “Vogliono far pagare le famiglie ungheresi per soddisfare le richieste di Zelensky”.

Ma non è tutto, la Commissione europea non proporrà questa settimana misure volte a limitare la dipendenza dell’Unione europea dal combustibile nucleare russo, parallelamente alle proposte di vietare il gas russo, ha dichiarato lunedì il commissario europeo per l’energia Dan Jorgensen. La Commissione dovrebbe proporre questa settimana misure legali per porre fine alle importazioni di gas russo nell’Unione europea entro la fine del 2027, un obiettivo annunciato dall’esecutivo dell’Unione europea il mese scorso.

La Commissione aveva dichiarato che avrebbe anche proposto, nel mese di giugno, misure commerciali mirate all’uranio arricchito, per rendere meno attraenti le importazioni dalla Russia e incoraggiare i paesi a passare ad altri fornitori. “Anche questo avverrà, ma nella prima fase ci concentreremo sul gas”, ha detto Jorgensen ai giornalisti lunedì, quando gli è stato chiesto quale fosse la tempistica delle proposte sul nucleare. Non ha specificato una nuova data per le proposte visto che l’Europa è dipendente dalla Russia.

“La questione del nucleare è, ovviamente, complicata, perché dobbiamo essere molto sicuri di non mettere i paesi in una situazione in cui non hanno la sicurezza dell’approvvigionamento. Quindi stiamo lavorando il più velocemente possibile per includere anche questo nella proposta”, ha detto Jorgensen. Secondo il think tank Bruegel, nel 2023 la Russia ha fornito il 38% dell’uranio arricchito e il 23% dell’uranio grezzo dell’Unione europea. La Commissione ha dichiarato che proporrà anche di limitare i nuovi contratti di fornitura di uranio russo e uranio arricchito co-firmati dall’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom.

