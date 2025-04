Financial Times, parlamentari ucraini: “non firmeremo un cattivo accordo” con gli Usa sulle materie prime

“Molti parlamentari ucraini, tra cui alcuni del partito di governo di Zelensky, hanno espresso preoccupazioni riguardo all’accordo sui minerali e hanno dichiarato che non avrebbero votato per un cattivo accordo”

Lo scrive il quotidiano britannico Financial Times (FT): “Alti funzionari ucraini hanno dichiarato al FT che l’accordo quadro in fase di finalizzazione si applica a tutte le risorse minerarie, compresi petrolio e gas, e ai principali asset energetici in tutto il territorio ucraino”, hanno detto i parlamentari al quotidiano britannico.

“L’accordo deve essere conforme agli impegni europei e non deve contraddire la costituzione e la legislazione dell’Ucraina”, ha aggiunto il primo ministro ucraino Shmyhal, citato sempre dal Financial Times, suggerendo che il nuovo accordo è sulla buona strada per rispondere alle preoccupazioni di Kiev. Pubblicità Pubblicità