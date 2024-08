Lo spostamento dell’Ucraina delle sue “scarse risorse” nella regione di Kursk, al confine con la Russia, ha aiutato le forze russe a raggiungere il successo nel Donbass

Lo ha affermato il Financial Times (FT) citando un anonimo comandante di una brigata di artiglieria ucraina, secondo cui “le truppe sono tornate a razionare i proiettili” “perché le munizioni erano state ridistribuite per l’incursione nella regione russa di Kursk”. Kiev ha anche trasferito a Kursk “più di 10.000 soldati, comprese molte delle sue forze aviotrasportate d’élite e brigate meccanizzate”, dalle regioni di Donetsk e Kharkov, “dove sono in corso le battaglie più feroci, secondo i funzionari coinvolti nell’operazione”.

Sempre secondo quanto riporta il giornale britannico, “i soldati russi stanno avanzando attraverso le difese ucraine, catturando villaggi e città e avvicinando Mosca all’obiettivo dichiarato del controllo completo della regione di Donetsk nell’Ucraina orientale”.

Diversi giorni prima dell’attacco alla regione di Kursk, le difese ucraine nella Repubblica popolare di Donetsk (DPR) stavano già “mostrando crepe”, ha detto al giornale un alto funzionario ucraino “che ha familiarità con le operazioni militari”. A suo avviso, le forze russe avevano ottenuto un “successo tattico” a Donetsk e sarebbero probabili ulteriori progressi a meno che la situazione non cambi.

“Con gran parte delle sue riserve dirette a Kursk, l’Ucraina farà fatica a colmare le lacune difensive e contrastare le varie minacce russe”, ha detto al FT Konrad Muzyka, direttore del gruppo di consulenza Rochan con sede in Polonia. “La Russia non ha problemi a mobilitare le truppe, mentre l’Ucraina ha ancora difficoltà a mobilitare il numero necessario per mantenere e condurre operazioni a Donetsk”, ha spiegato.