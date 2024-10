Financial Times: Per gli alleati Kiev deve cede territori per entrare nella Nato, ma Mosca difficilmente accetterà 

“Cedere territori per ottenere l’adesione alla Nato può essere l’unico gioco possibile, sebbene ciò per gli ucraini rimane un tabù, almeno in pubblico”

Lo scrive oggi il Financial Times, citando un diplomatico occidentale secondo il quale “Kiev ha ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. La nuova strategia, presentata dal Presidente Volodymyr Zelensky ai leader statunitensi la scorsa settimana, consiste nel chiedere ai suoi alleati di rafforzare l’Ucraina, militarmente e diplomaticamente, per portare la Russia al tavolo dei negoziati. I diplomatici occidentali e un numero crescente di funzionari ucraini sono giunti alla conclusione che garanzie di sicurezza significative potrebbero costituire la base di un accordo negoziale in cui la Russia mantenga il controllo de facto, ma non de jure, di tutto o parte del territorio ucraino che attualmente occupa”.

La posizione della Nato fino ad oggi, è stata di posticipare l’adesione dell’Ucraina a dopo il conflitto, ma da qualche mese aumentano le voci di chi vorrebbe una soluzione di compromesso: “Ci sono modi per risolvere la questione”, ha detto l’ex segretario generale Jens Stoltenberg, citando come esempio le garanzie di sicurezza che gli Stati Uniti forniscono al Giappone e che non coprono le isole Curili, quattro delle quali il Giappone rivendica come proprie ma che sono controllate dalla Russia, o anche la Germania, che è entrata a far parte della Nato nel 1955, nonostante fosse divisa: “Quando c’è la volontà, ci sono modi per trovare una soluzione. Ma è necessaria una linea che definisca il punto in cui viene invocato l’articolo 5, e l’Ucraina deve controllare tutto il territorio fino a quel confine”, ha detto.

Ma i diplomatici europei ritengano che oggi, con le significative garanzie di sicurezza, ci sarebbe da considerare un’eventuale soluzione negoziata in cui la Russia abbia il controllo “de facto ma non de jure” dei territori ucraini attualmente occupati. Territori che dovrebbero essere recuperati nel tempo per vie diplomatiche.

Per Kiev è stata sempre un tabù, almeno in pubblico. Per questo al centro dibattito ci sono la natura e i tempi delle garanzie di sicurezza di cui l’Ucraina avrebbe bisogno per sostenere un accordo in questo senso. Un’intesa non è facile neanche fra gli alleati, con gli Stati Uniti fermi sulle dichiarazioni ufficiali di un “futuro ingresso nella Nato” nel timore che offrire garanzie di difesa collettiva sulla base dell’articolo 5 prima che la guerra sia finita rischi di trascinare nel conflitto gli Stati Uniti e gli alleati.

Ma questo piano ha un grosso handicap, dovrà essere accettato dalla Russia, ipotesi che appare assai improbabile per almeno due motivi, in primis, Mosca ha iniziato la guerra proprio perché ritiene una minaccia esistenziale, Kiev nella nato, e il secondo, perché allo stato attuale. sul campo di battaglia è in netto vantaggio.