Finanziaria. Stanziati 30 milioni per la pesca. UGL e Marinerie agrigentine plaudono, Messina: “Misura necessaria”

Grande soddisfazione viene oggi espressa da UGL Sicilia e dalle Società Cooperativa “Madonna del Soccorso” di Sciacca, Associazione Armatori di Porto Empedocle e Società Cooperativa “Piccola Pesca” di Licata, facenti parte della Federazione Fedagripesca-Confcooperative

“Approvata dal Parlamento Siciliano la norma che stanzia 30 milioni per il finanziamento del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura, come disciplinato dall’articolo 39 della Legge Regionale n. 9/2019 e di ulteriori 10 milioni destinati per aiuti alla trasformazione del pescato”.

Così Giuseppe Messina, Segretario Regionale UGL, commentando l’approvazione della norma che destina trenta milioni per aiuti immediati a pescatori, imprese di pesca e cooperative della pesca.

“È un risultato importante che l’UGL sottolinea positivamente – aggiunge – a completamento di un lavoro considerevole che ha visto il sindacato impegnato a garantire al settore della pesca le risorse necessarie per metterlo al riparo e creare le condizioni minime per una possibile ripartenza.

Una collaborazione stretta e condivisa con il Governo Regionale che, su nostra richiesta – sottolinea Messina – ha prima dichiarato, su proposta dell’assessore Bandiera, lo stato di crisi, e dopo con l’appostamento, attraverso delibera di giunta, di 10 milioni di euro nel DDL Legge di Stabilità Regionale 2020, ottiene un ulteriore incremento di 20 milioni, grazie ad un emendamento, da noi fortemente richiesto, nella versione esitata positivamente in Commissione Bilancio fino alla definitiva approvazione a Sala D’Ercole.

Un percorso passo passo che ha visto l’UGL, ma anche altra importante associazione datoriale della pesca siciliana ed il supporto dei deputati Tancredi e Mangiacavallo che hanno spstenuto la norma in commissione bilancio e a Sala D’Ercole, impegnata a difendere le risorse destinate, fondamentali per mettere al riparo il settore della pesca.

Il grazie va al Governo Regionale e a tutti i Deputati Siciliani per lo straordinario risultato – sostiene Il Segretario regionale dell’Ugl – che, ancora una volta, dimostra la grande vicinanza al settore della pesca siciliana; settore tra i più trainanti per l’economia della nostra isola.

Adesso la parola passa all’Assessore Regionale della Pesca – conclude Messina – per individuare i criteri per la ripartizione delle risorse ed in tal senso chiediamo, fin da adesso, la convocazione d’urgenza della Commissione Consultiva Regionale della Pesca”.

Giubilo viene espresso oggi anche da Società Cooperativa “Madonna del Soccorso” di Sciacca, Associazione Armatori di Porto Empedocle e Società Cooperativa “Piccola Pesca” di Licata, facenti parte della Federazione Fedagripesca-Confcooperative, che dichiarano: “Esprimiamo grande soddisfazione per lapprovazione, ieri sera, nel corso della discussione della Legge di Stabilità Regionale, dello stanziamento di importanti risorse in favore di tutti i settori economici della Sicilia, dei lavoratori, delle famiglie, etc., per contrastare i devastanti effetti economici causati dalla pandemia COVID 19 e che ha visto, tra gli atri, lapprovazione dellart. 8, comma 14, relativo allo stanziamento di 30 milioni sul Fondo di Solidarietà della Pesca, di cui l’articolo 39 della Legge Regionale 9 del 2019 e altri 10 milioni per la trasformazione dei prodotti ittici.

Un provvedimento che le imprese di pesca e pescatori delle marinerie siciliani attendevano e che, attraverso il costante lavoro dei dirigenti regionali della nostra Federazione Fedagripesca-Confcooperative e di altri importanti rappresentanti sindacali del settore, oggi, finalmente, si concretizza con la certezza di quel sostegno economico indispensabile per il rilancio del comparto pesca.

Sin dall’inizio abbiamo seguito, attraverso Fedagripesca-Confcooperative, tutto il liter legislativo: dalla dichiarazione dello stato di emergenza con lo stanziamento, da parte del Governo Regionale, dei primi 10 milioni, allincremento di ulteriori 20 milioni attraverso un apposito emendamento, per il quale ringraziamo i Deputati firmatari e la Commissione Bilancio, fino allapprodo in Sala D’Ercole per la definitiva approvazione. Vogliamo sottolineare la grande sensibilità di tutta la Deputazione Regionale che, con lo stanziamento di queste importanti risorse destinate alla pesca, ancora una volta mostra particolare vicinanza verso il settore pesca, le marinerie e i pescatori siciliani. Adesso confidiamo nellAssessore alla Pesca, On.le Edy Bandiera, affinché il Dipartimento Pesca possa avviare un celere percorso amministrativo in modo che queste risorse vengono assegnate e liquidate, con rapidità, a tutto il settore”.