Finisce Il festival di Sanremo che sarà ricordato (o forse no) per le polemiche e non per le canzoni. P.S. vince Mengoni

Il festival di Sanremo 2023 è finito esattamente come era era iniziato: tante, troppe polemiche e provocazioni che appaiono “costruite” e non casuali, che quasi sicuramente porteranno a dimissioni e allontanamenti

Era iniziato con la discussa e poi fortunatamente evitata partecipazione in diretta video del presidente dell’Ucraina Zelensky, poi è proseguita con il chi “più ne ha più ne metta”. Si è partiti dal “Nude Look” di Chiara Ferragni, passando per la presa a calci dei fiori di Blanco e richiesta di legalizzare la cannabis di Articolo 13 e Fedez, protagonista anche dell’avere strappato in diretta la foto del viceministro Bignami vestito da nazista. Per terminare con la simulazione di sesso anale con bacio tra Rosa Chemical e del solito Fedez. Troppo per una manifestazione che una volta era simbolo della canzone italiana, dell’eleganza e del bon ton.

Che al nuovo governo questo “stile” non sia piaciuto è trapelato dalle dichiarazioni dei vari ministri, tra cui Matteo Salvini, che ha detto come la pensava con una semplice frase: “Non vedrò l’ultima serata, guarderò un film”. Ad anticipare sarcasticamente come suo solito quello che potrebbe accadere da domani, è stato Fiorello: “Domani saltano i dirigenti Rai” ed infatti tra le mille polemiche, già sono arrivate prime le richieste di dimissioni dei vertici Rai da parte di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia.

Sempre Fiorello, che da buon siciliano è sempre attento ai particolari, ha riassunto bene la situazione: “Dopo aver visto Gino Paoli, Rosa Chemical e i Cugini di Campagna, quando è arrivato Achille Lauro sembrava Cristina D’Avena. Vi siete guadagnati la prima pagina dell’Avvenire”. Poi la stoccata: “ Fatemi vedere Stefano Coletta per l’ultima volta”, alludendo chiaramente alla richiesta di dimissioni degli esponenti di Fratelli d’Italia per il testo rap di Fedez. Dopo la stoccata arriva anche l’affondo finale: “Stefano ma li avevi controllati i testi di Gino Paoli? Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo”.

Fiorello ha citato il grande Gino Paoli, che di fronte a questa sequenza di eventi ha commentato: “Questa è una gabbia di matti” ed ancora non aveva visto quello che lì a poco sarebbe successo, con Rosa Chemical, già protagonista del presunto vibratore, che ha mimato un amplesso in mondovisione con Fedez seduto in prima fila, con bacio finale… onestamente un po troppo, almeno per il Festival di Sanremo.

Finisce dunque e qualcuno dirà finalmente, il Festival di Sanremo e da questo momento si dovrebbe parlare solo del vincitore e commentare la classifica, ma gli “eventi” stanno avendo la meglio sulle canzoni. Per la cronaca, se a qualcuno interessa, vince Marco Mengoni.