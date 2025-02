Finisce male per Zelensky l’incontro con Trump: “hai mancato di rispetto agli Stati Uniti. Torna quando sarai pronto per la pace “

Zelensky si scontra con Trump in diretta tv mondiale e lascia la casa bianca prima del previsto. Annullata la conferenza stampa e annullata anche la firma dell’accordo sulle terre rare. “Trump ha chiesto a Zelensky di lasciare la Casa Bianca”, riporta Fox News

Secondo quanto riporta Fox News, emittente storicamente vicina al Presidente USA, Donald Trump ha chiesto a Volodymyr Zelensky di lasciare la Casa Bianca dopo lo scontro. “Oggi abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca. Abbiamo imparato molte cose che non avrebbero mai potuto essere comprese senza una conversazione sotto tale fuoco e pressione. È sorprendente ciò che emerge dalle emozioni, e ho stabilito che il presidente Zelenskyj non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Io non voglio il vantaggio, voglio la PACE. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. Potrà tornare quando sarà pronto per la Pace”. Qusta la dichiarazione a caldo su Truth del presidente americano Donald J. Trump, alla fine dell’incontro con il presidente ucraino Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca.

La reazione dell’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, ripresa in questo video, mostra chiaramente quale sia stato l’esito di quello che più che un incontro è stato uno scontro tra Trump e Zelensky. L’ambasciatrice ha abbassato la testa e si è messa le mani nei capelli nello Studio Ovale, quando Trump furioso ha sbattuto la porta in faccia al Presidente ucraino Zelensky: “Ti abbiamo dato il potere di essere un duro… O fai un accordo o siamo fuori. Non hai le carte in regola”.

Il presidente Usa molto innervosito dall’atteggiamento di Zelensky ha detto: “Non sei nella posizione di dirci cosa fare, non hai le carte in mano”. E poi definisce “irrispettose” le parole del leader ucraino.

Trump ha aggiunto: “Ti sei messo in una posizione molto brutta. Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale”. Zelensky risponde: “Non sono venuto qui per giocare”, ma Trump lo bacchetta: “Trova un accordo, altrimenti noi siamo fuori”. E aggiunge: “Non stai affatto mostrando rispetto e gratitudine. Non è una bella cosa. Sarà molto difficile fare affari in questo modo”.

Il tycoon avvisa Zelensky: “Siete nei guai, e non state vincendo: ora avete un’opportunità per uscirne sani e salvi grazie a noi. Senza le nostre armi la guerra sarebbe finita in due settimane. Dovresti essere grato” e poi il colpo finale: “Il problema è che ti ho dato il potere di essere un duro. Non credo che saresti un duro senza gli Stati Uniti”.