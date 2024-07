Finita la latitanza di Giacomo Bozzoli: i carabinieri lo hanno trovato nella sua villa a Soiano del Garda

Dopo la condanna in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio era latitante da 10 giorni, i carabinieri oggi pomeriggio lo hanno preso da nella sua villa a Soiano del Garda

“Alle ore 17,45 di oggi – si legge nella nota della Procura della Repubblica di Brescia – i Carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia a carico di Bozzoli Giacomo a seguito di sentenza di condanna definitiva all’ergastolo emesse dalle corti d’assise di Brescia di primo e secondo grado, per l’omicidio di Bozzoli Mario”.

Giacomo Bozzoli era latitante da 10 giorni dopo la condanna in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno dell’azienda di famiglia l’8 ottobre 2015 a Marcheno, nel Bresciano.