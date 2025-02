Finiti a Riad i colloqui Usa-Russia sull’Ucraina. Rubio: “tutte le parti devono fare concessioni”. Ushakov: “E’ andata bene”

Si sono conclusi i colloqui in Arabia Saudita tra le delegazione di Stati Uniti e Russia ed entrambe le parti hanno dichiarato che è stato un buon inizio. Per Rubio tutte le parti devono fare concessioni su territorio e la sicurezza, mentre la parte russa ha puntualizzato che ma non c’è ancora una data per il summit tra Trump e Putin

Dopo i colloqui con la delegazione russa in Arabia Saudita, alti funzionari statunitensi hanno affermato che tutte le parti dovranno fare concessioni per porre fine alla guerra in Ucraina, che dura ormai da tre anni. “Oggi è il primo passo di un viaggio lungo e difficile, ma importante”, ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio dopo i colloqui a Riyadh. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz, anch’egli parte della delegazione statunitense insieme all’inviato speciale Steve Witkoff, ha dichiarato ai giornalisti che non è stata fissata alcuna data per un vertice tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin.

La delegazione statunitense ha dichiarato che i negoziati includeranno discussioni sul territorio e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. La Russia controlla circa un quinto dell’Ucraina. Rubio ha detto che Trump vuole muoversi rapidamente per cercare di porre fine alla guerra e che l’obiettivo è un accordo equo, duraturo e sostenibile. In mezzo alle preoccupazioni in Ucraina e tra gli alleati europei per lo sforzo guidato dagli Stati Uniti, Rubio ha detto che l’obiettivo è un accordo che sia “accettabile per tutti coloro che sono coinvolti, e questo include ovviamente l’Ucraina, ma anche i nostri partner in Europa e, naturalmente, anche la parte russa”.

Il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov, che ha preso parte all’incontro, ha detto che i colloqui di pace che si sono tenuti oggi Riad, sono andati “bene” ed ha confermato che non è stata concordata una data per un summit tra il presidente usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Ushakov ha aggiunto che la Russia ha accolto con favore la “serietà” dell’incontro di oggi tra negoziatori russi e americani a Riad, ma ha affermato che è prematuro parlare di un avvicinamento delle posizioni e di una data per un vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. “È ancora difficile dire se (le posizioni russe e americane) si sono avvicinate, ma questo era il tema”, ha il consigliere del Cremlino, dichiarato alla televisione russa.

“È stata una conversazione molto seria su tutti gli argomenti che volevamo discutere”, ha aggiunto il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, precisando che l’incontro è durato quattro ore e mezza. Sulla questione dell’Ucraina, le due parti hanno concordato di formare delegazioni specifiche di negoziatori. Il funzionario non ha menzionato alcun ruolo per Kiev o per gli europei, che temono di essere esclusi dalla conversazione sul futuro dell’Ucraina e sul riassetto dell’architettura di sicurezza europea.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che i capi delle diplomazie americana e russa hanno concordato di istituire un “meccanismo di consultazione” per appianare le loro divergenze e di nominare squadre “di alto livello” per negoziare la fine del conflitto in Ucraina. “Abbiamo discusso e definito i nostri approcci in linea di principio e abbiamo concordato che squadre separate di negoziatori su questo tema si metteranno in contatto a tempo debito”, ha dichiarato Ushakov. “Gli americani devono nominare i loro rappresentanti, noi nomineremo i nostri e poi, probabilmente, il lavoro inizierà”, ha aggiunto.

La Russia e gli Usa cominceranno “a tempo debito” negoziati sull’Ucraina, ha detto Ushakov, in un’intervista alla televisione di Stato russa, ripresa dall’agenzia Interfax specificando che “Sarà il presidente Putin a decidere quando i colloqui con gli Usa sull’Ucraina cominceranno” e alla domanda di quando questo potrebbe avvenire, Ushakov ha risposto: “Gli americani dovrebbero nominare i loro rappresentanti, noi nomineremo i nostri e poi, probabilmente, il lavoro procederà”.

L’incontro di oggi a Riad tra i negoziatori russi e americani, guidati dai capi della diplomazia dei due Paesi, Sergei Lavrov e Marco Rubio, segna la prima volta che i due Paesi si incontrano a questo livello e in questo formato dopo l’inizio della guerra in Ucraina nel 24 febbraio 2022. L’incontro avviene dopo la telefonata della scorsa settimana tra Donald Trump e Vladimir Putin, che ha evidenziato le spaccature dell’Occidente e la fallita strategia di isolamento del presidente russo.