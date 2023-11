Firenze. Sindaco Nardella introduce “Un ticket d’ingresso per i visitatori stranieri e fuori Toscana”… un “fiorino?”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha installato un sistema di telecamere per controllare gli ingressi in città, che servirà per introdurre un ticket di ingresso. Una novità che molti hanno già paragonato alla scena cult del film “non ci resta che piangere” con Massimo Troisi e Roberto Benigni

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha chiamato la novità “Lo scudo verde” ed entrerà in vigore nella primavere 2024. Si tratta di un sistema di telecamere che controlleranno gli ingressi della città e potrà servire anche per un ticket di ingresso per i visitatori stranieri. Mentre nulla cambierà per almeno un anno di “sperimentazione” per chi vive nella Città metropolitana o in Toscana. Il sistema inoltre rileva le targhe dei veicoli, grazie alla tecnologia Telepass e potrà servire anche per multare i pullman turistici che non hanno pagato il ticket di ingresso.

Le telecamere delle circa 80 nuove porte telematiche – come riporta “Il Corriere Adriatico – sono già state installate in tutto il territorio comunale, i cartelli anche e il sindaco ha spiegato che c’è l’accordo con i Comuni della Città metropolitana per la sua attivazione. Si attende solo il decreto da Roma del ministero della infrastrutture di Matteo Salvini – necessario perché di fatto lo “scudo” è una maxi Ztl – e dopo un paio di mesi di pre esercizio, quindi in primavera.

“Lo scudo verde, non provocherà nessun disagio per chi ha diritto di circolare in tutta l’area metropolitana di Firenze – spiega il sindaco Nardella – Stiamo valutando l’ipotesi di prevedere limitazioni sui veicoli con targhe straniere e anche veicoli i cui proprietari sono residenti fuori dalla Toscana, ma questa è un’opzione ancora sul tavolo. L’idea è far pagare un ticket ai veicoli dei turisti”.

“Siamo vicinissimi alla firma del protocollo, abbiamo un’ultima riunione entro la settimana con i sindaci – aggiunge – Abbiamo trovato un accordo che si basa sul principio per cui nella prima fase lo scudo verde servirà al monitoraggio dei veicoli che entrano in città ed a controllare i veicoli inquinanti la cui circolazione è già vietata dalla legge, controlli che è oggi è difficile fare. Parliamo di euro 0,1 e 2”. A volere pensar male, ma come disse uno famoso, spesso ci si azzecca, oggi con al scusa del “verde o green” si tende ad “inventarsi nuovi balzelli per togliere soldi dalle tasche dei cittadini.