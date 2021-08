Fiumefreddo (CT). Tragedia sulla Provinciale 71: Perde la vita un 20enne, ferito gravemente un 24enne

Un tragico incidente autonomo si è verificato nella notte: un’auto si è schiantata su un muretto: perde la vita un giovane di 20anni e ferito il passeggero 24enne

È accaduto intorno all’una sulla strada provinciale 71 che collega Fiumefreddo con Marina di Cottone, in provincia di Catania. La vittima è un ragazzo di 20 anni, Roberto Puglisi, di Belpasso, che era alla guida dell’auto. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, i due giovani viaggiavano su una Fiat Grande Punto, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il muro che delimita la strada.

Nel terribile impatto Roberto Puglisi è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 24enne di Camporotondo Etneo è rimasto gravemente ferito, ed è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto oltre ale ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i due giovani dalle lamiere, sono arrivati carabinieri della stazione locale che hanno eseguito i rilievi. Sull’accaduto indaga la Procura etnea.