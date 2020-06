Floresta (Me). Due Fratelli rapinano un 93enne e minacciano di bruciarlo vivo: arrestati grazie ad un video

I carabinieri di Patti in provincia di Messina hanno arrestato due fratelli, Giuseppe e Nunzio Pagliazzo, rispettivamente di 65 e 51 anni, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata in concorso. I due secondo l’accusa rapinarono un parente 93enne e minacciarono di bruciarlo

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due fratelli, è stata emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Patti Andrea La Spada, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Angelo Cavallo.

I fatti risalgono alla notte tra il 4 ed il 5 febbraio scorso, quando i due fratelli insieme ad un complice ancora non identificato, entrarono nell’abitazione dell’anziano, lo immobilizzarono e mentre il complice rovistava nell’abitazione in cerca di soldi o preziosi lo hanno anche minacciato di bruciarlo vivo, se non avesse rivelato dove si trovavano i gioielli di famiglia.



Infine, dopo aver messo a soqquadro tutta la casa, fuggirono portandosi via solo in un paio di orecchini d’oro appartenuti alla moglie defunta della vittima e 400 euro in denaro presi dal portafogli.

L’anziano ha però riconosciuto i due parenti e li ha denunciati ai carabinieri, a cui ha raccontato con non poca difficoltà, che i tre malviventi hanno fatto irruzione nella sua camera da letto parzialmente travisati da cappucci ma a viso scoperto e nonostante lo avessero immobilizzato, aveva riconosciuto in volto due suoi aggressori.

I successivi accertamenti svolti dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona, hanno anche accertato la presenza di Giuseppe Pagliazzo nel centro abitato di Floresta poco prima della rapina.

I carabinieri questa mattina hanno arrestato i fratelli Pagliazzo che sono stati associati alla Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.