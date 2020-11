Floridia (SR). Muore un giovane di 16 anni: perde il controllo della moto e si schianta sull’asfalto

Un gravissimo incidente si è verificato nella serata di ieri: uno studente di 16 anni di Floridia ha perso la vita

È accaduto intorno le 20 in contrada Vignarelli, nella zona artigianale di Floridia, in provincia di Siracusa. La vittima è Federico Santangelo di 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di moto enduro, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si schiantato sull’asfalto. Si tratterebbe quindi di un incidente autonomo, contrariamente a quanto si era ipotizzato in un primo momento.

Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato un automobilista di passaggio, il quale si è accorto che vicino il marciapiede del Centro comunale di raccolta, c’era una persona a terra, una decina di metri distante una moto e un casco ad una ventina di metri e la ad dal cadavere.

L’uomo ha quindi chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che però hanno trovato il ragazzo già morto. I rilievi sono stati eseguiti carabinieri della Tenenza di Floridia, che hanno avvertito il pm di turno di Siracusa che ha disposto la rimozione della salma.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio domenica 15, alle 16 nella chiesa di S.Lucia.