Fondazione Turismo di Malta a Palermo: Andrew Muscat a novembre sarà nell’Isola dei Cavalieri

Andrew Muscat, segretario generale della Mediterranea Fondazione Turismo di Malta a Palermo, in vista del Forum del Turismo che si terrà a novembre 2023 nell’Isola dei Cavalieri

Due gli incontri con Gianluca Manenti e Vincenzo Costa della Confcommercio regionale,e con Giacomo Glaviano, presidente giornalisti di turismo Fijet

di Massimo Uggeri 07 maggio 2023

Con Confcommercio è stato sottoscritto un protocollo fra le due regioni al centro del mediterraneo, il bacino di mare più frequentato del Mondo, per il commercio e per il turismo.Con la Fijet è stato concordato di dare alla Sicilia un ruolo di primo piano nell’Isola dei Cavalieri in occasione dell’annuale “Forum sul Turismo”.

“Abbiamo gettato le basi – sottolinea Manenti – per lo sviluppo di un soggetto giuridico, possibilmente consortile, con sede nell’isola di Malta, chiamato ad accompagnare l’imprenditore che intende sviluppare il proprio business in Europa, passando attraverso la Sicilia, o dall’Europa all’isola di Malta.Ci si occuperà di curare l’aspetto fiscale, quello finanziario, quello legato al marketing, in modo che si possa rilanciare ogni aspetto legato alla crescita del comparto”.

Ci sono tutte le premesse – conclude il presidente Manenti – per arrivare a un percorso che garantirà sostanziali benefici alla nostra isola se tutti i passi saranno fatti nel modo giusto.

Quindi prende forma il progetto di una vera e propria confederazione di imprese che metta due realtà sottovalutate del mediterraneo per il commercio e per il turismo.Con la vitalità degli imprenditori e le idee chiare tra le due isole crescerà un rapporto che potrà portare ad una collaborazione sui temi del turismo, degli investimenti, del commercio e al miglioramento dei servizi,di grande speranza, che sia di stimolo ad una stagione di pace tra i popoli.

La delegazione maltese,nella circostanza,ha visitato gli uffici di Confcommercio Sicilia interagendo con i funzionari dell’associazione che saranno chiamati a occuparsi, ciascuno per le proprie competenze, dello sviluppo e del riconoscimento del soggetto giuridico pensato, mentre Muscat ha dichiarato: Il nostro scopo è di collaborare con vari enti, da tutto il mondo, che fanno registrare un loro interesse per il turismo nel Mediterraneo. Quella della Sicilia è una scelta naturale.

Il fatto nuovo – ha aggiunto il segretario generale Muscat – è che stiamo predisponendo una struttura organizzata, così come mai in precedenza. “Ci sono varie opportunità che non abbiamo sfruttato, anche perché, molte volte, abbiamo trascurato i nostri vicini, sebbene avessero un potenziale enorme. Il nostro compito sarà proprio di fare in modo che questo potenziale possa essere sfruttato al meglio”.

Intanto tra MTF e FIJET è stato concordato che la Sicilia al Forum di novembre avrà un ruolo di primo piano con la presenza dei Sindaci di Palermo e Agrigento, Roberto Lagalla e Francesco Miccichè, comuni ai quali sono stati già negli anni consegnati gli “Oscar del Turismo Fijet” Palermo “Capitale della Cultura 2018” e Agrigento “Capitale della Cultura 2025”.

La Sicilia a novembre – sottolinea il giornalista Giacomo Glaviano – sarà presente alla Valletta con i pupi siciliani, vere e proprie opere d’arte realizzate in legno, vestite di raso e di velluto e munite di meravigliose armature in rame e ferro decorate a mano e curate nei minimi dettagli: Una continuità con il passato che promuove la tradizione e l’identità siciliana ai turisti.Una rappresentanza delle Terre Sicane con Menfi “Città Italiana del Vino 2023”, Santa Margherita di Belice “Città del Gattopardo”, Sambuca di Sicilia “Borgo dei Borghi 2016” in continua evoluzione,

Montevago,grazioso comune noto per la sorgente di acqua sulfurea che ha dato origine alle Terme Acqua Pia legate alla leggenda di Cinzio e Corinzia.

Da aggiungere – continua Glaviano – il “Val d’Akragas” di Agrigento,gruppo di Folklore piu’ longevo della Sicilia, nato negli anni 50 che ha partecipato a molti eventi internazionali in tutto il mondo e nei migliori festival di folklore dei 5 continenti utilizzando costumi della fine dell’800 e strumenti della tradizione contadina e popolare siciliana.

Il noto Gruppo Folk qualche settimana fa è rientrato dagli Stati Uniti d’America dove si e’ esibito in teatri di New York offrendo la cultura della Sicilia tra musiche, danze e canti alle numerosa comunità di Italo Americani riscuotendo enorme successo di pubblico ed apprezzamento.

Infine a Malta sarà presente Lercara Friddi, paese palermitano dei nonni del famoso cantante internazionale Frank Sinatra, dove è nato un museo “simbolo dei tanti emigrati lercaresi che varcarono l’Oceano sognando un futuro migliore”.

Questa sarà l’occasione anche per ricordare a Malta il cantante e rappresentare la mediterraneità nel mondo di “The Voice”.

Dopo Palermo altro incontro avrà luogo a Roma nel mese di giugno con i rappresentanti dei vari Paesi del Mediterraneo, al quale parteciperà anche una delegazione siciliana.