Fonti inglesi: Israele potrebbe usare il gas nervino nei tunnel di Hamas con un attacco a sorpresa

Israele potrebbe “inondare i tunnel di Gaza con gas nervino e sostanze chimiche come parte di un attacco a sorpresa contro la Striscia”

Quella che al momento è solo un’ipotesi è riportata dal sito britannico “Middle East Eye” in un articolo a firma del capo redattore David Hearst, ex giornalista del Guardian, che cita una “fonte araba di alto profilo”, secondo cui il ritardo dell’invasione di terra israeliana di Gaza fa parte di una “campagna di disinformazione volta a ottenere l’elemento sorpresa in un attacco su più fronti”.

La notizia ha attirato l’attenzione dei media arabi, compreso il canale satellitare Al Jazeera. Sempre secondo il sito britannico, la fonte araba, ha attribuito le sue informazioni a “fughe di notizie provenienti dagli Stati Uniti”, spiegando che il piano consiste, “sotto la supervisione della Delta Force, nel pompaggio di grandi quantità di gas nervino nei tunnel di Hamas sufficiente per paralizzare i movimenti fisici per un periodo compreso tra le 6 e le 12 ore. Durante questo periodo, aggiunge la fonte, i tunnel verranno penetrati di soldati israeliani che libereranno gli ostaggi e uccideranno migliaia di soldati delle Brigate Al-Qassam”.

Il sito web di ‘Middle East Eye’, considerato vicino all’autorità del Qatar, ha precisato, di non essere in grado di verificare in modo indipendente le informazioni contenute nella fuga di notizie, affermando di aver contattato la Casa Bianca e il dipartimento della Difesa per un commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta al momento della pubblicazione.